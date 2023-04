Arrêté avec des sommes faramineuses en euro et des passeports saisies à l’aéroport d’istanbul

La nouvelle tombe comme un couperet. Nous ne sommes pas encore remis de l’affaire Nazra, qu’on vient d’apprendre un autre scandale qui risque de secouer le paysage politico-financier du pays. En effet, l’histoire remonte au mois de Septembre 2022. On apprend qu’une autorité comorienne au nom de BEN RAHIM ATTOUMANE a été arrêtée à l’aéroport d’istanbul au mois de Septembre 2022 en provenance de Marseille/France. Suite à un contrôle de bagage effectué par la Police Aux Frontieres, celle-ci découvre dans les 4 valises de ce jeune diplomate comorien, une somme d’argent, qu’il a essayé de la dissimuler frauduleusement au niveau de l’aeroport d’istanbul.

La police aux frontières s’est adressée rapidement à la diplomatie Turque, dont leur réaction ne s’est pas fait attendre. Par un courrier référencié Z-2022/68013626/33736765, l’ambassade de la République de Turquie à Antananarivo a adressé au ministère des affaires étrangères et de la coopération international, de l’Union des Comores, ce courrier, dont Comoresinfos a reçu une copie, informant que l’autorité comorienne BEN RAHIM ATTOUMANE a représenté une menace pour la stabilité du secteur financier de la République de Turquie, ce qui a porté atteinte à la qualité de la relation Turco-comorienne.

Mais qui est vraiment BEN RAHIM ATTOUMANE ??

Ben Rahim ATTOUMANE, est le fils du Docteur Sounhadj Attoumane, Secrétaire Général de la présidence de l’Union des Comores, ancien conseiller du président de l’Union des Comores, qui s’autoproclame consultant des développements économique du gouvernement comorien, représentant résident du bureau gouvernemental ACEI – Agence Africaine de Coopération Economique Internationale auprès du Gouvernement de l’Union des Comores sis à Itsandra-mdjini en face de la station itsandra.

BEN RAHIM ATTOUMANE muni de deux passeports diplomatiques, les deux ayant visas pour la Turquie (un passeport qu’il a reçu par son père et un autre passeport qu’il a reçu par son agence) a été interpellé à l’aéroport d’Istanbul au mois de septembre 2022 et mis en garde à vue par les policiers du service territorial de la Police Aux Frontières de l’aéroport d’Istanbul. La PAF Turque a saisi non seulement 4 valises avec une somme faramineuse allant jusqu’à UN MILLION d’euro mais également des passeports français qu’il détenait, destinés aux réfugiés comoriens intéressés de partir en France, qui doivent les louer à une valeur de 10.000€, le passeport. ( le preneur du passeport fait Istanbul-Marseille. Le vol sera géré une fois à Marseille par un groupe).

Selon des sources concordantes, ce personnage en question, aurait aussi un passé rocambolesque quand il était adolescent avec pleines des histoires louches. Il était un facilitateur à Marseille, à tel point qu’il aurait été interpellé par la police française.

Des autorités comoriennes qui sont dans le jeu comme l’actuel ministre de l’économie Ahmed Ali BAZI qui a voulu jouer son casquette d’ancien consul honoraire de la République de Turquie à l’Union des Comores, KAMAL SOUEF le ministre des Télécommunications, Dhoulkamal ministre des affaires étrangères , Maoulana le SG du ministère des affaires étrangères ont essayé de prouver aux autorités Turques que cette somme saisie par la douane à l’aéroport d’istanbul était destinée au gouvernement comorien, ce qui est totalement faux. Ils ont aussi laissé entendre au sujet des passeports saisis, qu’ils n’ont aucune idée de l’origine. La grosse saisine selon notre source, appartient aux bandits marseillais qui utilisaient le lien de son agence ACEI pour faire passer des sommes d’argent vers les Comores, pays où ils sont majoritairement originaires, pour placer cette somme sous différentes comptes bancaires.

BEN RAHIM ATTOUMANE entretient des relations très proches avec MAOULANA le SG du ministère des affaires étrangères, à qu’il a accepté d’accorder une plaque spéciale d’immatriculation des voitures de fonctions en signant aussi les accords de siège sous couvert de ces ministres cités ci-haut. Le SG Maoulana a été la première personne à avoir reçu le courrier de l’ambassade de Turquie à Antananarivo notifiant les faits de BEN RAHIM ATTOUMANE mais il a fait la sourde oreille, dans l’optique de protéger son poulain et ses intérêts, sans même en informer le gouvernement.

Il faut préciser que le mis en cause a expliqué que sa visite était de nature touristique, pour un transit à Istanbul de quelques jours et que cette somme était destinée au gouvernement comorien. Selon notre investigation, l’accusé expliqua que ses « intentions étaient bonnes», et qu’il comptait se limiter seulement au transit ou de passage à istanbul. Il réfuta donc toute accusation de transfert illicite de devises. Jusqu’à ce jour la somme saisie et les passeports sont toujours aux mains des autorités Turques qui attendent à ce que Moroni se manifeste, mais silence radio. Nous reviendrons sur cette affaire d’un empire mafieux bogota dans les prochains jours.

Mohamed Youssouf journaliste Comoresinfos