Alerte info : Une plainte contre Pascal Soret déposée au tribunal judiciaire de Paris

Me Said Hassane Said Mohamed, avocat aux barreaux de Paris et de Moroni a déposé plainte, aux noms de 2 jeunes victimes, membres de l’Alliance française de Moheli.

La plainte pour « Atteinte à la vie privée en fixant l’image d’autrui dans un lieu privé sans son consentement « vise Pascal Soret, ancien professeur à l’Alliance française, qui a publié sur internet des vidéos de ses relations sexuelles avec nombre de partenaires sans leur consentement.

Aux Comores Me Said Hassan Said Mohamed assiste les jeunes femmes en collaboration avec M. Nassur du barreau de Fomboni.

Les jeunes victimes sont dans une situation difficile, étant indexées et subissant des pressions importantes de leur environnement. Il faut louer le courage des 2 qui ont osé porter plainte.

En France un groupe WhatsApp mène une campagne de dénonciation des méfaits de Pascal Soret.

