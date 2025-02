Alerte Info : Nassuf Kaissane reprend ses fonctions malgré sa mise en examen

Ce mercredi matin, Nassuf Kaissane, directeur de la Sûreté nationale, a repris ses fonctions, et ce, malgré sa récente mise en examen pour faux et usage de faux dans le cadre de l’affaire des passeports liés à la citoyenneté économique. Placé sous contrôle judiciaire, il lui est interdit de quitter le territoire national et d’entrer en contact avec les autres protagonistes de l’affaire.

Cette reprise de poste intervient alors que le secrétaire général du ministère de l’Intérieur a également été inculpé pour des faits similaires. Ces développements soulèvent des questions sur la gouvernance et la transparence au sein des institutions comoriennes.

Misbah Said