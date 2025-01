Dans la circonscription d’Itsandra Sud, une fraude électorale massive entache le processus démocratique. Le candidat du parti au pouvoir, le CRC, Idaroussi, est accusé d’utiliser des méthodes illégales pour s’assurer la victoire.



Des morts et des personnes actuellement en voyage à l’étranger figurent parmi les votants enregistrés, une pratique scandaleuse qui remet en cause la légitimité du scrutin. Cette manœuvre vise à priver le peuple de son choix légitime, alors que Fahmi Saïd, plusieurs fois élu député, reste le favori naturel des électeurs d’Itsandra Sud. Le pouvoir en place semble prêt à tout pour empêcher une victoire populaire et maintenir son emprise.

