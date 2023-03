Agwa, au service des forces invisibles pour mentir et manipuler pour diviser l’opposition

Les masques commencent à tomber. Les comoriens découvrent en pleine journée de ramadan, le vrai visage d’Agoi, qui n’est qu’un roi des mensonges, à la solde de son ami du village, Mouigni Baraka et des ministres en exercices au gouvernement d’azali. Depuis sa non désignation comme chef de l’opposition par le front commun élargi, mouigni baraka a toujours œuvrer pour déstabiliser Mamadou. Et il ne cache pas sa déception et cherche désespérément, le moyen de diviser l’opposition pour exister. Cette déception est autant grande lorsqu’il découvre encore qu’il ne dispose pas suffisamment des parlementaires ou d’élus communaux requis par la loi pour obtenir la légitimité d’être désigné par les députés, chef de l’opposition. Rejetté aussi bien par l’opposition que par la loi, Mouigni lutte seule à Ntsudjini, et compte sur sa campagne de désinformation menée par son ami de Ntsudjini, Abdallah Agwa, comme s’il s’agissait d’une élection de chef du village.

Abdallah comme un perroquet qui répète tout, se laisse manipuler, pour saper l’unité de l’opposition. Et tous les coups sont permi pour mentir sans vergogne même pendant le mois du Ramadan. Comme quand il déclare le mardi que les députés du parti Orange ont voté pour l’interdiction des « binationaux », de se présenter au présidentielle alors qu’en vrai, les deux députés du parti Orange sont les seuls à défendre les comoriens de la diaspora en s’opposant à cette loi devant l’assemblée et même en saisissant la cour suprême à travers une requête qui a été malheureusement rejetée.

D’ailleurs, comment croire à un homme qui disait y’a quelques jours, que sa dernière arrestation a été orchestrée par Luqman, fils du président Azali et qu’il déclare aujourd’hui le contraire, comme quoi il s’était trompé et qu’il s’agissait plutôt du colonel Ramadhoin ?

Par l’intermédiaire de oubeidi mchangama avec la complicité de Mouigni, des ministres d’azali, Agwa cherche à manipuler l’opinion et semer la pagaille au sein de l’opposition, par une stratégie connue de tout, qui est la fabrique du mensonge, en opposant les uns aux autres. Et cela démontre en vrai, qu’il ne se bat pas pour sauver le pays mais plutôt pour ses petits intérêts personnels et celui de son ami de Ntsudjini.