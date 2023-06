Agression sexuelle à l’ORTC: Le procureur a requis une peine de prison allant de un an dont trois mois ferme contre les quatre journalistes.

Ce jeudi 22 juin 2023 s’est tenu au palais de justice de Moroni, le procès opposant quatre journalistes à Hablani ASSOUMANI, directeur de la télévision nationale, pour « diffamation » et « insultes à l’endroit de ce dernier ». Ceci après un premier report de ce procès qui était prévu le 22 mai dernier. La défense avait demandé ce report en avançant selon nos informations l’absence d’une des prévenus. Pourtant, tout était fin prête pour que le procès ait lieu.

Pour rappel, c’est lors de la cérémonie de présentation des vœux du président AZALI aux médias, le 17 janvier 2023, que Andjouza Abouheir, alors journaliste à la Gazette des Comores et aussi vice-présidente du syndicat des journalistes, « a dénoncé » des violences sexuelles commises par un responsable de l’ORTC sur des femmes y travaillant. Elle disait ce jour là avoir des preuves. Le président a répondu à son interlocutrice qu’elle avait le droit de porter plainte.

Avec cette dernière, trois autres dont Abdallah Mzembaba, correspondant de RFI, Oubeidillah Mchangama de la page Facebook FM Comores et Toufé Maecha, directeur de l’information de l’Office de radio et la télévision des Comores (ORTC) seront appelés à la barre ce jour.

Hablani Assoumani a porté l’affaire devant les tribunaux. Peut-être leur a-t-il donné une tribune assez contraignante pour qu’ils apportent la preuve, si preuve il y a, de son crime ?

Effectivement, il faut le rappeler, le droit est impersonnel, il n’est pas réservé aux seuls journalistes et aux accusateurs. Ceux à qui on apporte l’opprobre ont tout aussi le droit de faire appel à la justice. D’après nos enquêtes, ici, le mis en cause n’a jamais été inquiété par aucune procédure pour des faits similaires ou même des faits de délinquance, de déshonneur ni d’aucune autre nature. Il s’agit d’un citoyen lambda, ayant des droits et des devoirs. Un père de famille à qui on a lancé une rumeur non fondée pour peut être le salir ou bien jeter le discrédit sur lui.

Non, ni les journalistes ni le métier noble de la presse ne donnent de permis de diffamer ou de calomnier. Les journalistes sont des justiciables comme le sont tous les autres citoyens, forgerons, cordonniers, banquiers, enseignants ou chômeurs.

Faut-il rappeler aussi que le droit d’informer ne garantit pas les mensonges et les accusations ?

Que des « faits » sans preuves sans fondement ne sont pas une information ?

A l’heure où tout le monde peut s’investir de ce métier pour écrire ou faire des bandes audio et vidéos, les professionnels du journalisme ont la responsabilité, en tout cas morale, du moins professionnelle, de protéger notre noble boulot car Il ne s’agit pas de signer son papier et de remplir son quota d’articles quotidiens ou hebdomadaires.

Dans cette affaire, le procureur a requis des sanctions de peines de prison allant jusqu’à un an dont 3 mois fermes contre, à notre sens, les accusations fallacieuses. Qui sait, ça pourrait dissuader ceux, autres, qui ont la facilité d’accuser à tort. Une chose est sûre, nous croyons à la nécessité absolue du métier de journaliste et son importance. Néanmoins, nous prônons la dignité dans son exercice.

Soibah said