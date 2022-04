Affaire Dakota : Un deuxième plaignant «agressé physiquement»

Mirhad Abdou, une des victimes présumées de l’affaire Dakota affirme avoir subi une agression physique par trois individus non identifiés, mardi à Djivani au Sud de Moroni. Son avocat Me Idrisse Mogne établit un lien entre la violence à l’endroit de son client et l’affaire qui agite la sphère médiatique depuis plus de deux mois.

Rebondissement dans l’affaire ‘’Dakota’’ (surnom d’un célèbre coach de football poursuivi pour agression sexuelle sur mineurs, ndlr). Un des plaignants de l’Affaire Dakota répondant au nom de Mirhad Abdou, 27 ans, assure avoir subi une agression le 29 mars aux alentours de 21h à Djivani. “Une voiture noire s’est arrêtée à mon niveau alors que je me rendais à la station Caltex. Trois hommes en sont sortis. Les coups ont commencé à pleuvoir. Aucun n’a dit un mot. Je me suis débattu comme j’ai pu avant de réussir à fuir”, a-t-il expliqué via la messagerie WhatsApp ce mercredi.

Le jeune homme qui travaille dans une agence de communication comme vidéaste porte sur son visage, les stigmates de son agression. “J’ai peur parce que mes agresseurs semblaient connaitre mes habitudes, raison pour laquelle ils se sont trouvés à cet endroit. Je n’ose plus sortir de chez moi”. Il n’a pas réussi à identifier ses agresseurs car “il faisait noir, la zone n’étant pas éclairée”. Son avocat, Me Idrisse Mogne envisage de porter plainte. “J’ai déjà reçu des menaces, une membre de la famille de mon agresseur a déjà déversé un seau d’eau sur moi”, a-t-il déclaré.

Pour mémoire, un autre plaignant, Khaled Simba a, lui aussi, été victime “d’un guet-apens” le 08 mars dernier. Alors que le jeune homme se rendait à l’aéroport pour un retour en France où il vit, il tombe dans une embuscade à Hahaya. “Des gens en voiture sans plaque d’immatriculation l’ont agressé et volé ses affaires dont son passeport”, (lire notre livraison du 09 mars). Une plainte a, pour cette affaire, été déposée, pour l’instant sans grand résultat. Notons que Mirhad Abdou a été violenté le 29 mars, une journée après la libération provisoire de son agresseur présumé.

Une menace à l’ordre public

Me Idrisse Mogne établit un lien entre l’embuscade de Khaled Simba, l’agression de Mirhad Abdou et l’affaire Dakota. Celui-ci, après 18 jours de détention provisoire à la maison d’arrêt de Moroni est dehors, soumis à un pointage hebdomadaire.Pour l’avocat des victimes présumées, cette libération va à l’encontre de la loi. “Nous comptons nous pourvoir devant la chambre d’accusation”, a fait savoir Me Idrisse Mogne.

“Nous le savons tous, deux des principales victimes ont été agressées, preuve que la libération provisoire de l’inculpé représente une menace à l’ordre public”, insiste l’avocat.Al-watwan a contacté le procureur de la république, Ali Mohamed Djounaid à plusieurs reprises, en vain.L’un des avocats du mis en cause a fait savoir qu’il reviendra vers nous “prochainement”.

Fsy / Alwatwan