À Mayotte, 59% de la population souffre d’illettrisme ou d’analphabétisme

À l’occasion de la 8ème édition des journées nationales d’action contre l’illettrisme, la plateforme partenariale de lutte contre l’illettrisme – GIP Carif-Oref a organisé un temps d’échange ce jeudi 9 septembre à la cité des métiers de Koungou pour sensibiliser et rassembler les acteurs de la prévention, mais aussi pour mettre en lumière les solutions existantes.

« Je peux mener une conversation en français. » Du haut de ses 20 ans, Taenlim fait la fierté de la plateforme partenariale de lutte contre l’illettrisme et l’analphabétisme, au moment de partager son parcours de vie face à une ribambelle d’institutionnels. Un témoignage d’autant plus symbolique que la maîtrise de la lecture, de l’écriture, du calcul et des compétences fait encore plus défaut à Mayotte qu’ailleurs… « 59% de la population souffre d’illettrisme ou d’analphabétisme, un pourcentage sans équivalent sur le reste du territoire national », précise Jérôme Millet, le secrétaire général de la préfecture. « Nous héritons d’une situation très compliquée, mais les pouvoirs publics et la société mahoraise essaient d’endiguer et de prendre à bras le corps ce sujet. »

