60 conteneurs de riz bloqués au port de Moroni

Les ports de Mutsamudu et Fomboni ont pu décharger leurs conteneurs de riz. À Ngazidja, le déchargement des 60 conteneurs de riz a connu un blocage au port de Moroni, depuis la semaine dernière. Contacté par Al-fajr, le chef commercial, Omardine Mohamed a précisé qu’il s’agit d’une augmentation des taxes douanières.

À Ngazidja, les citoyens sont privés de consommer du riz accosté au port de Moroni, depuis la semaine dernière. Contacté par le quotidien Al-fajr, le responsable commercial de l’Onicor a souligné les causes majeures de ce blocage de 60 conteneurs de riz au port de Moroni. Selon lui, il s’agit d’une augmentation des taxes douanières au port de Moroni. « Les 60 conteneurs de riz sont arrivés au port de Moroni. Des taxes douanières imposées par rapport au port de Mutsamudu et Fomboni. À Anjouan et Mohéli, la consommation du riz est accessible. Si on augmente les taxes douanières à Moroni, alors, le prix d’un sac de riz doit être augmenté. Pourtant, le prix est fixe et similaire à Anjouan comme à Mohéli. Une autre raison a aussi empêché le déchargement des conteneurs. Il s’agit d’un supplément de charge opérationnel imposé là-bas. « Normalement, on paie les taxes douanières et de la manutention. Pour payer les conteneurs dans le scanner, un conteneur coûte 62 euros », a-t-il indiqué.

Omardine Mohamed a précisé que l’Onicor n’a pas croisé les bras. Selon lui, l’Onicor a fait un signe d’alerte au gouvernement afin de trouver une solution efficace et rapide. « Nous avons jugé nécessaire d’informer le gouvernement pour une telle situation car nous savons que les habitants ont besoin de consommer du riz ordinaire. On attend la réponse du gouvernement pour nous faire sortir de cette crise », a-t-il dit.

Abdoulandhum Ahamada / al fajr