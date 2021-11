2016 – 2021 : Voici ce que Azali a réalisé

Élu en 2016, le président Azali Assoumani avait fait la promesse aux comoriens. Il y’avait des projets d’envergure. Souvenez vous de son programme:

Pour la création d’emploi : 1 emploi = 1 jeune. Rien n’a bougé, promesse non tenue.

Le bien et être social : les conflits se sont multipliés entre les villages, la pauvreté a gagné du terrain. Air Darassa de foundi Djibril est très sollicité par les familles pauvres. Les meurtres sont très fréquents et l’injustice est devenue la norme. Et les comoriens qui ont les moyens quittent le pays pour aller se faire soigner à l’étranger. L’écart entre les riches et les pauvres est de plus en plus important.

La cohésion nationale : le pays est complètement divisé, les divisions politiques, l’emprisonnement des opposants ont créé division sociale hors norme qui a poussé Azali à lancer le dialogue inter comorien.

La modernisation du pays : inexistante, la modernisation est utopique. Le pays est plongé dans une crise énergétique. L’eau courante n’existe presque plus même dans les habitations de la capitale. Combien de maison ont l’eau courante ? Au niveau de l’électricité, le pays vit au rythme des délestages. La seule chaîne publique, l’ortc est incapable de produire des programmes, elle balance des programmes chinois et étrangers toute la journée or il y a de quoi faire aux Comores.

Alors quelle promesse Azali a t elle tenu depuis 2016 ?