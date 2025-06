🔴 ALERTE INFO – Affaire Bachar : le ministre des Finances bientôt convoqué par la justice !

L’affaire Abdou Salim, alias Bachar, connaît un nouveau rebondissement ce lundi. Selon des informations exclusives obtenues par Comoresinfos, le ministre des Finances Ibrahim Mohamed Abdourazak devrait prochainement être convoqué par le juge en charge de l’enquête. Une étape cruciale dans ce dossier explosif qui mêle politique, justice et tensions internes au sein du pouvoir.

D’après notre source, le magistrat chargé de l’instruction souhaite entendre le ministre sur des éléments figurant dans le dossier. Toutefois, des proches du régime auraient demandé à ce que cette audition soit menée dans la plus grande discrétion, sans divulgation publique de la date. Objectif : éviter de « jeter l’eau sale au sein de leur parti politique » et contenir l’impact médiatique d’une telle convocation.

Rappelons que M. Abdou Salim, plus connu sous le nom de Bachar, est accusé d’escroquerie. Il rejette fermement ces accusations. Dans une récente interview, Me Djamal El-dine Bacar, son avocat, a réagi pour la première fois publiquement :

« Mon client, M. Abdou Salam, plus connu sous le nom de Bachar, conteste avec la plus grande fermeté les accusations d’escroquerie portées contre lui. Il réfute catégoriquement toute implication dans les faits allégués et tient à rappeler qu’il a toujours agi dans le respect des lois et des principes républicains. »

Parallèlement, des vidéos circulent toujours en ligne, dans lesquelles on entend des propos injurieux envers plusieurs figures politiques du pays. Les termes utilisés, particulièrement violents, ne peuvent être reproduits ici. Ces séquences contribuent à renforcer la tension autour de l’affaire, et à alimenter les débats dans l’opinion publique comme dans les cercles du pouvoir.

L’audition du ministre des Finances, si elle a bien lieu, pourrait marquer un tournant dĂ©cisif dans cette affaire Ă la fois judiciaire et politique.Â

IBM